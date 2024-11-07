Вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних обсудили в администрации Невельского округа

21:34, 07 ноября 2024, ПАИ

Рабочая встреча с уполномоченным по правам ребёнка в Псковской области Наталией Соколовой и субъектами профилактики – комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав прошла в администрации Невельского муниципального округа сегодня, 7 ноября. Об этом ПАИ сообщил глава муниципалитета Олег Майоров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Участники встречи обсудили актуальные вопросы межведомственного взаимодействия, раннего выявления семейного неблагополучия, профилактики правонарушений. Кроме того, были намечены пути решения проблем в работе с семьёй и несовершеннолетними.

«Диалог получился живым, открытым, неравнодушным», – отметил Олег Майоров. Встреча продолжилась на выборах в «Детсовет 60», заключил глава муниципалитета.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по факту исчезновения подростка возбудили в Великих Луках.