Уголовное дело по факту исчезновения подростка возбудили в Великих Луках

18:32, 07 ноября 2024, ПАИ

Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего жителя Великих Лук. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК России по Псковской области.

По предварительным данным, 17-летний Максим Новинский пропал в ночь на 4 ноября 2024 года в деревне Немково Великолукского района Псковской области. В момент исчезновения на нём были куртка в чёрно-белую полоску, толстовка в бежевых тонах, чёрные спортивные штаны и кроссовки в чёрно-белой гамме.

В местности, где, предположительно, пропал несовершеннолетний, сейчас ведутся поиски. Следователи выясняют обстоятельства исчезновения подростка и опрашивают людей, которые могут знать что-то важное.

Тех, кто обладает сведениями о пропаже Максима Новинского, просят позвонить по коротким номерам 123 или 112. Также можно обратиться по дежурным телефонам следственного управления: 8-911-362-27-78, 8-911-360-10-92 или (8 811-34) 2-32-89.