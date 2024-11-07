День казачьей культуры пройдёт в Пскове
День казачьей культуры пройдёт в Пскове 30 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества Псковской области.
Мероприятие состоится на площадке центр народного творчества (улица Некрасова, 10), начало в 14:00. Перед гостями выступят семейный ансамбль «Казачата» и хор русской песни «Радуга». Вход свободный.
Ранее сообщалось, что экспонаты из коллекции Изборского музея можно увидеть на выставке в Москве.
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