День казачьей культуры пройдёт в Пскове

22:29, 07 ноября 2024, ПАИ

День казачьей культуры пройдёт в Пскове 30 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества Псковской области.

Мероприятие состоится на площадке центр народного творчества (улица Некрасова, 10), начало в 14:00. Перед гостями выступят семейный ансамбль «Казачата» и хор русской песни «Радуга». Вход свободный.

Ранее сообщалось, что экспонаты из коллекции Изборского музея можно увидеть на выставке ​в Москве.