18 и 25 ноября изменится расписание пригородного поезда Дно – Новосокольники

10:07, 08 ноября 2024, ПАИ

18 и 25 ноября изменится расписание пригородного поезда № 6511 Дно - Новосокольники, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Отправление от станции Дно в 8:00. Затем по раписанию - Вязье 8:17 - 8:18, Дедовичи 8:48 - 8:50, Судома 9:03 - 9:04, Плотовец 9:15 - 9:16, Чихачево 9:30 - 9:31, Ашево 9:45 - 9:46, Лозовицы 9:59 - 10:00, Сущево 10:17 - 10:18, Загоскино 10:31 - 10:32, Локня 10:48 - 10:49, Стримовичи 11:02 - 11:03, Самолуково 11:19 - 11:20, Киселевичи 11:46 - 11:47, Шубино 11:59 - 12:00.

Прибытие на станцию Новосокольники - в 12:15.