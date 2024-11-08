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Общество

Псковские газовики подвели предварительные итоги работы за десять месяцев

В «Газпром газораспределение Псков» подвели предварительные итоги работы за десять месяцев 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Фото: ПАИ

Так, с начала января по догазификации построили более 199,4 километра газопроводов. Выполнен 1 291 пуск газа.

Общее количество принятых заявок на догазификацию от жителей Псковской области достигает почти 19 тысяч, заключили более 18,6 тысячи договоров на бесплатное подведение газовых сетей к участкам. Из них свыше 14 тысяч исполнено до границ земельных участков, включая нулевые врезки.

Продолжается работа по реализации программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021–2025 годы.

В частности, завершено строительство двух межпоселковых газопроводов Остров – Ногино – Шенихово в Островском районе, газопровода до первой площадки Великолукского свиноводческого комплекса в Красногородском районе.

В стадии завершения строительства находятся два межпоселковых газопровода: Иваново – Опухлики с отводами на деревни Крупевицы – Чижевщина – Гололобы Невельского района, газопровод до деревень Синяя Никола с отводом на деревню Влесно. Также межпоселковый газопровод Иваново – Опухлики позволяет в дальнейшем газифицировать деревни Иваново, Опухлики, Чижевщина, Крупевицы и Гололобы.

АО «Газпром газораспределение Псков» приступили к строительно-монтажным работам в Великолукском и Куньинском районах. Ведётся строительство межпоселкового газопровода-связки ГРС Великие Луки – ГРС Новосокольники для последующей газификации деревни Жигари. Также начались работы по строительству магистральных газопроводов-отводов, что обеспечит в последующем газифицирование Новоржевского и Пушкиногорского районов.

Ещё по 33 объектам завершены проектно-изыскательские работы, а по четырём объектам определён генподрядчик выполнения строительно-монтажных работ.

Компания проводит постоянную работу по повышению безопасности эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Происшествий и пострадавших при использовании газа в быту не зафиксировано.

«Благодаря слаженной работе с правительством области мы продолжаем реализацию программ развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021–2025 годы и социальной газификации региона. Напоминаем всем жителям, что присоединиться к догазификации можно в любой момент, подав заявку. А более 3 800 домовладений уже подключено к природному газу», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

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