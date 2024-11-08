Зампредседателя Псковской гордумы поздравил полицейских накануне профессионального праздника

15:39, 08 ноября 2024, ПАИ

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов поздравил с наступающим праздником сотрудников УМВД России по городу Пскову и Псковского линейного отдела МВД России на транспорте и вручил им благодарственные письма председателя ПГД. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы.

«Это праздник людей, преданных закону, без остатка отдающих свои силы восстановлению истины и справедливости», – подчеркнул он и от имени депутатского корпуса пожелал сотрудникам полиции здоровья, реализации намеченных планов, счастья и удачи.