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Общество

Зампредседателя Псковской гордумы поздравил полицейских накануне профессионального праздника

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов поздравил с наступающим праздником сотрудников УМВД России по городу Пскову и Псковского линейного отдела МВД России на транспорте и вручил им благодарственные письма председателя ПГД. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы.

Фото: пресс-служба ПГД

«Это праздник людей, преданных закону, без остатка отдающих свои силы восстановлению истины и справедливости», – подчеркнул он и от имени депутатского корпуса пожелал сотрудникам полиции здоровья, реализации намеченных планов, счастья и удачи.

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