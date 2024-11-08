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«Яндекс 360» обновил инструменты для бизнеса: улучшенный «Календарь», «Текстовый редактор» в «Мессенджере» и упрощённые настройки

«Яндекс 360 для бизнеса» продолжает расширять свои возможности, добавляя новые функции для улучшения работы команд и упрощения взаимодействия внутри коллектива. Сервис обновил сразу несколько инструментов – «Трекер», «Мессенджер» и «Календарь» – добавив функции, которые призваны сделать организацию рабочих процессов удобной и гибкой.

Форматирование сообщений в «Мессенджере» для удобной коммуникации

В веб-версии и десктопном приложении «Мессенджера» появился визуальный текстовый редактор. Теперь сотрудники могут оформлять сообщения с учётом нужного стиля – выбирать жирный, курсив, подчёркнутый или зачёркнутый текст, применять моноширинный шрифт (шрифт, в котором все знаки имеют одинаковую ширину), выделять код и добавлять ссылки. Это позволяет готовить структурированные сообщения для командной работы.

Новые функции «Календаря» для улучшенной организации встреч

«Календарь» получил ряд новых инструментов для управления встречами и событиями. Появилась опция быстрого добавления участников через карточки встреч: теперь участника можно добавить прямо из превью встречи, просто нажав на «+» рядом с полями «Участники» или «Опциональные участники». Это экономит время и упрощает процесс приглашения коллег на встречу.

Также пользователи «Календаря» теперь могут искать нужные события по ключевым словам: достаточно ввести название встречи, описание, имя участника или место проведения. Это делает работу с расписанием более удобной, избавляя от необходимости просматривать все запланированные мероприятия.

Появилась возможность назначать модераторов видеоконференций в «Телемосте» через «Календарь»: можно назначить до пяти модераторов, которые будут управлять видеозвонком и следить за порядком на встрече. Эта функция полезна для крупных совещаний, где требуется чёткая координация.

У переговорных комнат, которые создаются администратором в разделе «Управление организацией», появились ресурсы: своё расписание в «Календаре» и возможность принимать и отклонять встречи с уведомлением участников через «Почту».

Простая настройка «Трекера» для новых клиентов

Теперь компании, которые только начинают использовать «Трекер», смогут легче настраивать первую очередь задач в сервисе. Обновлённый процесс настройки позволяет администраторам пошагово проходить все этапы, видеть прогресс и обращаться к справке в любой момент.

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