Завод компании «Скрининг-М» возводят на территории особой экономической зоны «Моглино»

16:28, 15 ноября 2024, ПАИ

Завод компании «Скрининг-М» возводят на территории особой экономической зоны «Моглино».



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ





















На данный момент на строительной площадке уже почти завершено возведение металлоконструкции, а также начинается монтаж сэндвич-панелей. Кроме того, сейчас специалисты занимаются дренажной системой и проводят коммуникации, а после перейдут к внутренним работам.

«К подготовительным работам данная компания приступила в начале 2024 года. Далее были получены необходимые разрешения, и резидент силами местных подрядных организаций приступил к строительству данного предприятия», – отметил и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Алексей Брижаха.

В настоящее время компания арендует площади у управляющей компании и на них изготавливает свою продукцию.

«Производство специализируется на выпуске медицинских тестов, которые на основе анализа мочи и других биологических жидкостей позволяют определить наркотические вещества в крови человека», – рассказал заместитель генерального директора «Скрининг-М» Томас Сташкевичс.

Сама продукция компании широко применяется госзаказчиками: силовыми структурами, больницами, лабораториями, а также коммерческими организациями: аптечными сетями, частными клиниками. По его словам, появление собственных помещений позволит расширить линейку тестов и создать 30 рабочих мест дополнительно.

Планируется, что уже в 2025 году изготавливать продукцию для них производитель будет на собственных площадях.