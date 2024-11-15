Завод компании «Скрининг-М» возводят на территории особой экономической зоны «Моглино»
Завод компании «Скрининг-М» возводят на территории особой экономической зоны «Моглино».
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
На данный момент на строительной площадке уже почти завершено возведение металлоконструкции, а также начинается монтаж сэндвич-панелей. Кроме того, сейчас специалисты занимаются дренажной системой и проводят коммуникации, а после перейдут к внутренним работам.
«К подготовительным работам данная компания приступила в начале 2024 года. Далее были получены необходимые разрешения, и резидент силами местных подрядных организаций приступил к строительству данного предприятия», – отметил и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Алексей Брижаха.
В настоящее время компания арендует площади у управляющей компании и на них изготавливает свою продукцию.
«Производство специализируется на выпуске медицинских тестов, которые на основе анализа мочи и других биологических жидкостей позволяют определить наркотические вещества в крови человека», – рассказал заместитель генерального директора «Скрининг-М» Томас Сташкевичс.
Сама продукция компании широко применяется госзаказчиками: силовыми структурами, больницами, лабораториями, а также коммерческими организациями: аптечными сетями, частными клиниками. По его словам, появление собственных помещений позволит расширить линейку тестов и создать 30 рабочих мест дополнительно.
Планируется, что уже в 2025 году изготавливать продукцию для них производитель будет на собственных площадях.
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Завод компании «Скрининг-М» возводят на территории особой экономической зоны «Моглино»