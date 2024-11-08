Островские школьники стали членами «Орлят России» и «Движения первых»

17:55, 08 ноября 2024, ПАИ

Посвящение учащихся первых и пятых классов в «Орлята России» и «Движение первых» прошло в школе № 7 Острова, пишет газета «Островские вести».



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман











На торжественном мероприятии присутствовали директор школы Лилия Панчук, куратор местного отделения «Движения первых» Ирина Смирнова, советник директора по воспитательной работе Евгения Пировских, активисты движения и педагоги.

Активисты и наставники движений рассказали ребятам легенду об орлятах, о «Движении первых» и о её первой ступени – «Орлятах России». Первоклассники произнесли слова клятвы, в которой пообещали быть инициативными, сильными и активными, а также соблюдать законы «орлят».

Также слова клятвы «Движения первых» произнесли пятиклассники, пообещав быть смелыми и трудолюбивыми и помогать младшим.

Напомним, что посвящение в ряды «Орлят России» также прошло для младшеклассников из Идрицы Себежского района.