Учёные выяснили, что функцию памяти выполняют не только клетки головного мозга

22:33, 09 ноября 2024, ПАИ

Учёные из Нью-Йоркского университета совместно с биологом Николаем Кукушкиным выяснили, что не только мозг человека может хранить воспоминания, но ещё и клетки других частей тела, пишет журнал Nature Communications.

У организма есть неврологическое свойство – эффект интервального повторения, который заключается в том, что человек лучше запоминает информацию, если получает её не за один раз, а с перерывами. Когда у человека шёл процесс запоминания, то клетки, которые не относятся к головному мозгу, внезапно включали ген памяти. Причём ген памяти работал сильнее, когда информация поступала дозировано, а не вся сразу, отметили учёные.

Открытие позволяет узнать больше о свойствах человеческой памяти, а также позволяет лечить заболевания, связанные с нарушениями памяти.