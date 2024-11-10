Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Отношение россиян к онкологическим заболеваниям изменилось – Андрей Каприн

Отношение россиян к онкологическим заболеваниям за последние годы претерпело значительные изменения. В частности, страх перед термином «рак» уменьшился, что связано с успехами врачей в его диагностике и лечении, отметил в интервью ТАСС генеральный директор НМИЦ радиологии и главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

«Опыт работы Всероссийского информационно-просветительского проекта «Онкопатруль» за пять лет показывает, что в обществе значительно изменилось отношение к этой теме, люди, в общем-то, перестали бояться самого термина «рак», – отметил Андрей Каприн.

Он подчеркнул, что ранее диагноз не всегда озвучивался пациентам, а сегодня население осознает реальные достижения онкологической науки и медицины.

Андрей Каприн заметил, что в настоящее время наблюдается увеличение выявляемости заболеваний на ранних стадиях, что стало возможным благодаря системе скринингов.

В России обязательный возрастной скрининг охватывает семь локализаций, в отличие от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и практики многих других стран, где внимание уделяется лишь трем категориям потенциальных заболеваний – раку молочной железы, шейки матки и прямой кишки, уточнил Андрей Каприн. В России же дополнительно включены рак легких, желудка, кожи и предстательной железы.

Он отметил, что в настоящее время важно сосредоточить усилия на профилактике онкологических заболеваний, акцентируя внимание на пропаганде здорового образа жизни, отказе от вредных привычек, повышении онкологической настороженности и ответственности людей за свое здоровье. Также он сообщил, что начинается реализация нового национального проекта, который направлен на сохранение здоровья нации и воспитание ответственного отношения к своему здоровью.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 ноября 2024

Телеканалу «Первый Псковский» исполнилось семь лет
10 ноября 2024

Борис Елкин поздравил псковских полицейских с профессиональным праздником
10 ноября 2024

До +7 градусов прогнозируют в Псковской области 11 ноября
10 ноября 2024

Псковский полицейский удостоен медали «За спасение погибавших»
10 ноября 2024

Александр Котов: Деятельность полиции формирует представление о справедливости, безопасности и законности
10 ноября 2024

Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
10 ноября 2024

День сотрудника органов внутренних дел отмечают в России
09 ноября 2024

Субботник провели на территории Дома молодёжи в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...