Отношение россиян к онкологическим заболеваниям изменилось – Андрей Каприн

17:23, 10 ноября 2024, ПАИ

Отношение россиян к онкологическим заболеваниям за последние годы претерпело значительные изменения. В частности, страх перед термином «рак» уменьшился, что связано с успехами врачей в его диагностике и лечении, отметил в интервью ТАСС генеральный директор НМИЦ радиологии и главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

«Опыт работы Всероссийского информационно-просветительского проекта «Онкопатруль» за пять лет показывает, что в обществе значительно изменилось отношение к этой теме, люди, в общем-то, перестали бояться самого термина «рак», – отметил Андрей Каприн.

Он подчеркнул, что ранее диагноз не всегда озвучивался пациентам, а сегодня население осознает реальные достижения онкологической науки и медицины.

Андрей Каприн заметил, что в настоящее время наблюдается увеличение выявляемости заболеваний на ранних стадиях, что стало возможным благодаря системе скринингов.

В России обязательный возрастной скрининг охватывает семь локализаций, в отличие от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и практики многих других стран, где внимание уделяется лишь трем категориям потенциальных заболеваний – раку молочной железы, шейки матки и прямой кишки, уточнил Андрей Каприн. В России же дополнительно включены рак легких, желудка, кожи и предстательной железы.

Он отметил, что в настоящее время важно сосредоточить усилия на профилактике онкологических заболеваний, акцентируя внимание на пропаганде здорового образа жизни, отказе от вредных привычек, повышении онкологической настороженности и ответственности людей за свое здоровье. Также он сообщил, что начинается реализация нового национального проекта, который направлен на сохранение здоровья нации и воспитание ответственного отношения к своему здоровью.