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Общество

Ушла из жизни матушка Вера Адельгейм

Ушла из жизни матушка Вера Адельгейм, вдова отца Павла Адельгейма. Об этом сообщается в группе псковского храма Святых Жён-мироносиц в социальной сети «ВКонтакте».

Матушки Веры Адельгейм не стало вчера, 9 ноября, в 18:15.

Отпевание состоится во вторник, 12 ноября, в 11:00 в храме Святых Жён-мироносиц в Пскове. Похороны пройдут возле храма, рядом с могилой отца Павла.

Напомним, что сам отец Павел Адельгейм 5 августа 2013 года был убит у себя дома кинооператором из Москвы Сергеем Пчелинцевым, который приехал к священнослужителю за несколько дней до этого просить помощи в исцелении. Отец Павел из чувства сострадания и милосердия ответил ему согласием и разрешил пожить в своём доме.

Вечером 5 августа убийца взял кухонный нож и нанёс им удар в сердце отцу Павлу. От полученного ранения батюшка скончался на месте происшествия.

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