Завершаются работы по золочению купола церкви в Мирожском монастыре
Завершаются работы по золочению купола колокольни Стефановской церкви в Мирожском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Вместе с этим идёт окончание работ по обшивке металлическим покрытием купола церкви.
Отмечается, что Стефановской церкви XVII века возвращают первоначальный облик. Уже были проведены кровельные работы, а также специалисты установили купол, выполнив его покрытие.
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