Завершаются работы по золочению купола церкви в Мирожском монастыре

20:55, 10 ноября 2024, ПАИ

Завершаются работы по золочению купола колокольни Стефановской церкви в Мирожском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Вместе с этим идёт окончание работ по обшивке металлическим покрытием купола церкви.

Отмечается, что Стефановской церкви XVII века возвращают первоначальный облик. Уже были проведены кровельные работы, а также специалисты установили купол, выполнив его покрытие.