Крестный ход вокруг Пскова пройдёт 27 ноября
Очередной ежемесячный крестный ход вокруг Пскова состоится 27 ноября, сообщили ПАИ в Псковской епархии.
Часть пути вокруг города крестоходцы проделают пешком, а часть – на автобусе.
Крестный ход в ноябре совершит приход храма Святителя Луки Крымского Пскова. Начнётся он в 10:00 от входа в храм – улица Коммунальная, 23, корпус 10.
Для участия необходимо предварительно записаться по телефону 8-911-899-06-06.
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