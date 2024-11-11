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Общество

Крестный ход вокруг Пскова пройдёт 27 ноября

Очередной ежемесячный крестный ход вокруг Пскова состоится 27 ноября, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Крестный ход вокруг Пскова пройдёт 27 ноября. Фото: пресс-служба Псковской епархии

Часть пути вокруг города крестоходцы проделают пешком, а часть – на автобусе.

Крестный ход в ноябре совершит приход храма Святителя Луки Крымского Пскова. Начнётся он в 10:00 от входа в храм – улица Коммунальная, 23, корпус 10.

Для участия необходимо предварительно записаться по телефону 8-911-899-06-06.

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