Крестный ход вокруг Пскова пройдёт 27 ноября

11:22, 11 ноября 2024, ПАИ

Очередной ежемесячный крестный ход вокруг Пскова состоится 27 ноября, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Часть пути вокруг города крестоходцы проделают пешком, а часть – на автобусе.

Крестный ход в ноябре совершит приход храма Святителя Луки Крымского Пскова. Начнётся он в 10:00 от входа в храм – улица Коммунальная, 23, корпус 10.

Для участия необходимо предварительно записаться по телефону 8-911-899-06-06.