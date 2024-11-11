Пскович выиграл открытый турнир по самбо в Белоруссии

11:45, 11 ноября 2024, ПАИ

Пскович, воспитанник спортшколы «Мастер» выиграл в открытом юношеском турнире «Лига самбо» на кубок «Ратоборцы», который прошёл в Минске (Белоруссия) 9 и 10 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.

Арсений Бойков одержал победу в весе до 55 килограммов. Тренируют спортсмена Дмитрий Алекминский и Дмитрий Михайлов.

Напомним, недавно студентка великолукского вуза Екатерина Дорошенко выиграла серебро на чемпионате мира по самбо в Астане (Казахстан).

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