Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Пскович выиграл открытый турнир по самбо в Белоруссии

Пскович, воспитанник спортшколы «Мастер» выиграл в открытом юношеском турнире «Лига самбо» на кубок «Ратоборцы», который прошёл в Минске (Белоруссия) 9 и 10 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.

Пскович выиграл открытый турнир по самбо в Белоруссии. Фото: Федерация самбо Псковской области

Арсений Бойков одержал победу в весе до 55 килограммов. Тренируют спортсмена Дмитрий Алекминский и Дмитрий Михайлов.

Напомним, недавно студентка великолукского вуза Екатерина Дорошенко выиграла серебро на чемпионате мира по самбо в Астане (Казахстан).

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 ноября 2024

Псковичи завоевали четыре золотые медали на турнире по боксу в Твери
11 ноября 2024

Пскович выиграл открытый турнир по самбо в Белоруссии
11 ноября 2024

Сборная Псковской области стала лучшей на чемпионате и первенстве СЗФО по кудо пятый год подряд
11 ноября 2024

Великолукская студентка завоевала серебро на чемпионате мира по самбо
11 ноября 2024

13 медалей выиграли псковичи на международном турнире по воздушной гимнастике и пилонному спорту
10 ноября 2024

Уроженка Великолукского района завоевала бронзу на международном полумарафоне в Италии
09 ноября 2024

Царь стены: чемпионат и первенство Псковской области по скалолазанию
08 ноября 2024

Полуфиналы первенства СЗФО по волейболу прошли в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...