Пскович выиграл открытый турнир по самбо в Белоруссии
Пскович, воспитанник спортшколы «Мастер» выиграл в открытом юношеском турнире «Лига самбо» на кубок «Ратоборцы», который прошёл в Минске (Белоруссия) 9 и 10 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.
Арсений Бойков одержал победу в весе до 55 килограммов. Тренируют спортсмена Дмитрий Алекминский и Дмитрий Михайлов.
Напомним, недавно студентка великолукского вуза Екатерина Дорошенко выиграла серебро на чемпионате мира по самбо в Астане (Казахстан).
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