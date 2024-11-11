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Великолукская студентка завоевала серебро на чемпионате мира по самбо

Студентка Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Екатерина Дорошенко выиграла серебро на чемпионате мира по самбо, который завершился в Астане (Казахстан) 10 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.

Великолукская студентка завоевала серебро на чемпионате мира по самбо в Астане. Фото: Федерация самбо Санкт-Петербурга

Студентка великолукского вуза в весе до 65 килограммов уверенно выиграла два стартовых поединка, переиграв соперниц со счётом 8:0 и 10:0. В финале Екатерина Дорошенко уступила действующей чемпионке мира из Белоруссии Даниэле Ждан. Бой завершился вничью – 0:0, однако судьбу титула решил один штрафной балл, который присудили Дорошенко.

Отметим также, что выпускница академии Анжела Гаспарян стала чемпионкой мира по боевому самбо.

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