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Экономика

Крупнейший производитель молочной продукции в России снизил отпускные цены на сливочное масло

Крупнейший производитель молочной продукции в России «Эконива» уведомил торговые сети о снижении отпускных цен на сливочное масло на 10 % с 1 ноября текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

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«Подтверждаем информацию. Снизили с 1 ноября 2024 года на 10 %, о чём уведомили сети и иных контрагентов», – рассказали в пресс-службе.

Отметим, что на данный момент «Эконива» является единственным производителем, снизившим отпускную цену. Цены начинают подстраиваться под стабилизацию спроса на молочные жиры, отметили в пресс-службе.

Дефицита сливочного масла в России не наблюдается. «Из-за инертности производственных процессов в молочном животноводстве производители сырого молока не успели оперативно подстроиться к возросшему потреблению на внутреннем рынке», – отметили в компании.

Напомним, что в прошлом месяце средняя стоимость пачки сливочного масла весом 180 граммов составила 184 рубля. Это на 24 % дороже, чем в октябре 2023 года.

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