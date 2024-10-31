Сливочное масло подорожало в России на 24%

17:39, 31 октября 2024, ПАИ

Цена на пачку сливочного масла весом 180 граммов поднялась на 24 % в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Контур. Маркета».

В октябре 2024 года средняя стоимость пачки сливочного масла весом 180 граммов составила 184 рубля, что на 24 % дороже, чем в октябре 2023 года, отмечают аналитики.

Цены в России на сливочное масло, по данным Росстата, с начала года выросли на 17,96 %. Его стоимость с 22 по 28 октября текущего года выросла на 1,86 %.

Напомним, что псковские эксперты в сфере аграрной промышленности назвали причины роста цен на сливочное масло.