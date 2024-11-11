Новую схему тестируют мошенники на псковичах

13:26, 11 ноября 2024, ПАИ

Мошенники обманывают жителей Псковской области под предлогом прохождения диспансеризации, сообщили ПАИ в Псковской городской поликлинике.

Мошенники звонят жителям региона, представляются сотрудниками поликлиники и предлагают пройти диспансеризацию, уточняют удобные для прохождения обследований дату и время.

Чтобы закрепить место за пациентом, якобы нужно подтвердить запись, назвав код из СМС, которое тут же приходит на телефон. «Однако на самом деле этот код используется не для записи в поликлинику, а для подтверждения входа на портал «Госуслуги». Там мошенники могут получить практически полную информацию о человеке», – отметили в городской поликлинике.

Также в медучреждении уточнили, что приглашение на диспансеризацию проходит через кол-центр по телефону 29-90-28. Кроме того, никакие коды сообщать не нужно, для записи достаточно только звонка.