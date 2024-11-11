Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису

15:47, 11 ноября 2024, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису, который завершился 10 ноября. Об этом ПАИ сообщили в клубе настольного тенниса Nordman.



Фото: клуб Nordman



Фото: клуб Nordman



Фото: клуб Nordman



Фото: клуб Nordman



Фото: клуб Nordman



Фото: клуб Nordman



Фото: клуб Nordman













В соревнованиях участвовали 65 спортсменов. В одиночных мужском и женском разрядах победы одержали представитель клуба Nordman Вадим Барышников и псковичка Анастасия Беляева. В парном зачёте среди мужчин Барышников одержал ещё одну победу вместе с Михаилом Марцехой, а у женщин золотой дубль оформила Анастасия Беляева вместе с псковичкой Анастасией Яблочкиной. Также Михаил Марцеха и Анастасия Ильина выиграли золото в смешанном разряде.

Среди великолучан второе место в мужском одиночном разряде занял Александр Квятковский, а дуэт Николая Сапиташа и Андрея Корнева выиграл серебро в парном зачёте.

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