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Спорт

Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису

Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису, который завершился 10 ноября. Об этом ПАИ сообщили в клубе настольного тенниса Nordman.

  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису
    Фото: клуб Nordman
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису
    Фото: клуб Nordman
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису
    Фото: клуб Nordman
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису
    Фото: клуб Nordman
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису
    Фото: клуб Nordman
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису
    Фото: клуб Nordman
  • Подведены итоги чемпионата Псковской области по настольному теннису
    Фото: клуб Nordman

В соревнованиях участвовали 65 спортсменов. В одиночных мужском и женском разрядах победы одержали представитель клуба Nordman Вадим Барышников и псковичка Анастасия Беляева. В парном зачёте среди мужчин Барышников одержал ещё одну победу вместе с Михаилом Марцехой, а у женщин золотой дубль оформила Анастасия Беляева вместе с псковичкой Анастасией Яблочкиной. Также Михаил Марцеха и Анастасия Ильина выиграли золото в смешанном разряде.

Среди великолучан второе место в мужском одиночном разряде занял Александр Квятковский, а дуэт Николая Сапиташа и Андрея Корнева выиграл серебро в парном зачёте.

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