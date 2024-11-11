Сейчас в России делают акцент на улучшении качества субъектов малого предпринимательства – Анастасия Иванова

17:45, 11 ноября 2024, ПАИ

Сейчас власти России делают акцент не на росте количества субъектов малого предпринимательства, а на улучшении их качества, заявила руководитель центра «Мой бизнес» в Псковской области Анастасия Иванова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 11 ноября.

«Это необходимо для того, чтобы микропредприятия дорастали до малых, малые до средних, средние до крупных, и чтобы это всё было безболезненно. В том числе, чтобы это было в интересах предпринимателей: рост регионального ВВП, выручки наших предприятий, производительности – поворот в сторону качества деятельности субъектов МСП. Зачастую это другой комплекс мер поддержки и сейчас это всё формируется. Понятно, что поддержка не заканчивается, но она будет немного пересмотрена и будет иначе реализовываться в регионах», – отметила Анастасия Иванова.

Сейчас в России появился новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», напомнила гостья эфира.

Кроме того, она почеркнула, что к приоритетным отраслям в этом году на государственном уровне отнесли одно из направлений – креативные индустрии. Это направление охватывает сразу несколько отраслей: IT, СМИ, издательское дела, ремесленного производства, исполнительского искусства, дизайна, архитектуры.

Помимо креативных индустрий приоритетными направлениями остаются промышленно-обрабатывающие производства, экспортно ориентированные предприятия, импортозамещение, сельское хозяйство.

«Здесь уже регионы определяют для себя, исходя из специфики, те отрасли, которые в большей степени поддерживаются», – подчеркнула Анастасия Иванова.