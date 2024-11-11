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Экономика

У российских производителей вернулась гордость за свой продукт – Анастасия Иванова

У российских производителей вернулась гордость за свой продукт, заявила руководитель центра «Мой бизнес» в Псковской области Анастасия Иванова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 11 ноября.

Анастасия Иванова. Фото: ПАИ

«Я заметила, что у нас в стране стала возвращаться гордость за свой продукт. Если мы раньше всегда считали, что всё то, что не наше – оно лучше, то сегодня как будто стало приятно говорить, что ты в российских брендах и пользуешься российской косметикой. Есть какая-то любовь у предпринимателей к своему продукту, потому что они чувствуют и видят любовь потребителей к продукции, которая является лучшей на фоне зарубежных», – рассказала Анастасия Иванова.

Ни пандемия, ни санкции не помешали реализовывать свой продукт на внутреннем рынке, отметила руководитель псковского центра «Мой бизнес».

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