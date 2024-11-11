Вероятность деменции вырастает на 60% из-за резких перепадов концентрации холестерина

16:38, 11 ноября 2024, ПАИ

Вероятность развития деменции вырастает на 60%, если концентрация холестерина в крови часто сильно растет и падает с течением времени. Этот факт установил международный коллектив медиков, сообщает ТАСС.

«Одно из потенциальных объяснений этой закономерности может заключаться в том, что резкие колебания в доле холестерина ведут к дестабилизации атеросклеротических бляшек, состоящих почти полностью из этого вещества. Это может ускорять их рост и разрушение, что потенциально ведет к нарушению кровообращения в мозге, что негативно сказывается на его функциях», - пояснила научный сотрудник Университета Монаша (Австралия) Чжоу Чжэнь.

Ученые пришли к такому выводу в рамках исследования здоровья почти 10 тыс. пожилых жителей Австралии и США, чей возраст составлял 70 лет и более на момент начала наблюдений. Исследователи на протяжении шести лет отслеживали, как прием аспирина, а также понижающих холестерин лекарств влиял на вероятность развития различных болезней сердца и сосудов.

За это время у 5% добровольцев развилась деменция, а еще у 17% пожилых американцев и австралийцев возникли относительно слабые, но хорошо заметные проблемы с остротой ума и памяти. Медики воспользовались этой ситуацией для оценки того, как концентрация холестерина в крови, а также прием снижающих его концентрацию средств, влияют на вероятность развития деменции и других когнитивных проблем.

Результаты наблюдений не говорят о том, что диеты и лекарства, снижающие уровень холестерина в организме, способствуют развитию деменции и когнитивных нарушений. "При этом последующее подтверждение результатов наблюдений откроет дорогу для создания терапий от деменции, нацеленных на стабилизацию уровня холестерина в кровотоке её потенциальных носителей», - пояснила Чжоу Чжэнь.