Об экспорте псковских товаров в другие страны рассказала эксперт

18:46, 11 ноября 2024, ПАИ

Об экспорте псковских товаров в другие страны рассказала руководитель центра «Мой бизнес» в Псковской области Анастасия Иванова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 11 ноября.

«В этом году наш центр экспорта принимал участие в межрегиональной бизнес-миссии в Санкт-Петербурге, и там были организованы встречи с представителями Китая, Таиланда. Тут надо понимать, как выходить на страну: не просто так, что «у нас поменялись направления и давайте туда всё дружно экспортировать». Далеко не любой продукт можно экспортировать. Если посмотреть на страны, куда мы уже экспортировали, то это Иран, Иордания, Македония, США, Белоруссия, Казахстан и Грузия», – рассказала Анастасия Иванова.

Также в эфире обсудили товары, которые экспортируют псковские предприниматели. «Металл и различное оборудование, разная продукция в целом. Есть и продукция сельского хозяйства, но мы говорим не о сырьевом экспорте», – отметила руководитель центра «Мой бизнес» в Псковской области.