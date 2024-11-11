Пух и Пятачок выпущены на постоянное место жительства в нацпарк «Себежский»

19:30, 11 ноября 2024, ПАИ

Медвежата Пух и Пятачок выпущены на постоянное место жительства на территории национального парка «Себежский». Об этом пишет районная газета «Призыв» со ссылкой на Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области.

Два медвежонка, оставшихся без матери, были обнаружены неравнодушными людьми в Гдовском районе в середине мая.

Центр спасения медвежат-сирот связался с комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области. Медвежат удалось отловить и доставить в центр.

Отметим, организация уже 29 лет выхаживает бурых медвежат, которые остались без матери. За этот период времени в центре спасли, вырастили и вернули в дикую природу 306 медведей.