Ещё двух медвежат-сирот из Псковской области отправили в тверской центр помощи

11:54, 20 мая 2024, ПАИ

Ещё два медвежонка-сироты из Псковской области попали в Центр спасения медвежат в Тверской области, сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«13 мая к нам поступила информация от неравнодушных людей о двух медвежатах в Псковской области, которых в течение двух дней регулярно видели на обочине дороги. Мы оперативно связались с комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области, и уже на следующий день инспектора комитета выехали на место. Но в тот день медвежата не объявились», – рассказали в центре.

Инспекторам удалось поймать медвежат 15 мая. «Хотя это была задача не из простых: медвежата дикие, не проявляют совершенно никакого интереса к человеку, а даже наоборот – активно защищаются, отбиваясь лапами и кусаясь», – отметили в учреждении.

В таком возрасте медвежата не смогут выжить самостоятельно, рассказали в центре.

«16 мая утром мы выехали в Псковскую область, а инспекторы комитета выехали с медвежатами нам навстречу, что позволило частично сократить время в пути: да, Тверская и Псковская области – соседние регионы, но Гдовский район, в котором были обнаружены медвежата, находится от нас в 600 километрах. Вечером двое медвежьих товарищей были уже у нас в центре», – отметили в учреждении.

Медвежата весят порядка 3,5-4 килограммов. «Но при этом мохнатые горошинки очень активны и у них хороший аппетит!» – заключили в центре.

Напомним, что до этого в центр отправился ещё один медвежонок.

А в феврале прошлого года охотник нашёл брошенных медвежат в Локнянском районе. Животных передали в тверской Центр спасения медвежат-сирот и назвали Фасолинкой и Горошинкой. Когда они набрали массу и прошли ветеринарный контроль, то были выпущены на волю в Полистовский заповедник.