Ученица Идрицкой школы отправилась в «Артек»

21:45, 11 ноября 2024, ПАИ

Ученица 11-го класса Идрицкой средней школы Наталья Киричук отправилась в международный детский лагерь «Артек» сегодня, 11 ноября. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Попасть в «Артек» ученица Идрицкой школы смогла за свои заслуги и достижения. Такая возможность предоставляется не каждому, ведь это не просто лагерь, а ожившая сказка, территория детства, дружбы и радости, знаменитая кузница талантов.

Президент школьной организации Кристина Бойко и участники школьного самоуправления поздравили Наталью Киричук с предстоящей поездкой, передав ей сувениры от имени учеников школы. Школьница сможет вручить их своим артековским друзьям, сообщила советник директора по воспитанию Светлана Силантьева.

Отметим, порядка 30 обучающихся школ из Псковской области посетят смены «Артека» (город Гурзуф в Крыму), среди них и ученица Идрицкой средней школы Наталья Киричук.