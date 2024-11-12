Красивую дату для свадьбы в 2025 году назвали россиянам

08:28, 12 ноября 2024, ПАИ

Самая красивая дата для свадьбы в 2025 году – это 25 мая, пишет «Российская газета» со ссылкой на главу Московского управления ЗАГС Светлану Уханеву.

Около 10 тысяч пар в Москве хотят расписаться 25.05.2025, отметила она и добавила, что красивые даты для заключения брака популярны у молодожёнов уже давно. Также в тройку красивых дат вошли 25 января – 393 столичные пары хотят заключить брак в этот день, 25 июля – 384 заявления и 25 апреля – более 224 пар.

Помимо этого, спросом пользуются 5 мая, 15 мая и 25 апреля, заключила Светлана Уханева.