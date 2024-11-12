Игорь Сопов поблагодарил сотрудников системы здравоохранения за реализацию совместного проекта «Здоровье наших избирателей»

11:11, 12 ноября 2024, ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов поблагодарил сотрудников системы здравоохранения за реализацию совместного проекта «Здоровье наших избирателей», сообщили ПАИ в пресс-службе региональной избирательной комиссии.



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области











Напомним, в дни голосования 6, 7 и 8 сентября избиратели, пришедшие на выборы, могли попутно проверить состояние своего здоровья и пройти первичный этап диспансеризации.

«В эту избирательную кампанию впервые мы с вами сотрудничали в таком ключе, избиратели и члены участковых избирательных комиссий оценили данное нововведение. Надеемся, что реализация проекта продолжится и в дальнейшем. Спасибо вам большое за содействие и вашу работу», – отметил Игорь Сопов.

За содействие при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления благодарственными письмами были отмечены сотрудник комитета по здравоохранению Псковской области, главные врачи Бежаницкой, Гдовской, Порховской, Стругокрасненской больниц, Псковской городской поликлиники, а также медицинские работники и водители, которые были напрямую задействованы в дни голосования в передвижных мобильных медицинских комплексах.