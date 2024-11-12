Игорь Сопов поблагодарил сотрудников системы здравоохранения за реализацию совместного проекта «Здоровье наших избирателей»
Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов поблагодарил сотрудников системы здравоохранения за реализацию совместного проекта «Здоровье наших избирателей», сообщили ПАИ в пресс-службе региональной избирательной комиссии.
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
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Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
Напомним, в дни голосования 6, 7 и 8 сентября избиратели, пришедшие на выборы, могли попутно проверить состояние своего здоровья и пройти первичный этап диспансеризации.
«В эту избирательную кампанию впервые мы с вами сотрудничали в таком ключе, избиратели и члены участковых избирательных комиссий оценили данное нововведение. Надеемся, что реализация проекта продолжится и в дальнейшем. Спасибо вам большое за содействие и вашу работу», – отметил Игорь Сопов.
За содействие при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления благодарственными письмами были отмечены сотрудник комитета по здравоохранению Псковской области, главные врачи Бежаницкой, Гдовской, Порховской, Стругокрасненской больниц, Псковской городской поликлиники, а также медицинские работники и водители, которые были напрямую задействованы в дни голосования в передвижных мобильных медицинских комплексах.
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