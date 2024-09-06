Проверить своё здоровье псковичи могут на избирательных участках

12:52, 06 сентября 2024, ПАИ

Проект «Здоровье наших избирателей» реализует избирательная комиссия Псковской области совместно с региональным комитетом по здравоохранению. Избиратели, пришедшие на выборы, могут попутно проверить состояние своего здоровья – пройти первичный этап диспансеризации, передаёт корреспондент ПАИ.

На площадке около помещения избирательного участка установлены передвижные мобильные медицинские комплексы, которые предназначены для лечебно-профилактических мероприятий и проведения медицинских обследований. В частности, можно измерить уровень внутриглазного и артериального давления, уровень холестерина и глюкозы в крови, пройти ЭКГ, получить консультацию терапевта.

Сегодня председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко посетили избирательный участок №27 в Пскове, где в рамках проекта «Здоровье наших избирателей» организовали работу передвижного мобильного медицинского комплекса. Они проверили, как работает комплекс, а также сделали прививку от гриппа.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



















Отметим, что проект «Здоровье наших избирателей» реализуют в семи муниципальных образованиях Псковской области. Полный график работы и адреса избирательных участков, где организован первичный этап диспансеризации, смотрите в карточках.



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области

















Добавим, что в Псковской области стартовало трёхдневное голосование на муниципальных выборах. Всего на территории региона проходит 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Кроме того, на территории региона работают 20 экстерриториальных участков для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга.