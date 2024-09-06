Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Проверить своё здоровье псковичи могут на избирательных участках

Проект «Здоровье наших избирателей» реализует избирательная комиссия Псковской области совместно с региональным комитетом по здравоохранению. Избиратели, пришедшие на выборы, могут попутно проверить состояние своего здоровья – пройти первичный этап диспансеризации, передаёт корреспондент ПАИ.

На площадке около помещения избирательного участка установлены передвижные мобильные медицинские комплексы, которые предназначены для лечебно-профилактических мероприятий и проведения медицинских обследований. В частности, можно измерить уровень внутриглазного и артериального давления, уровень холестерина и глюкозы в крови, пройти ЭКГ, получить консультацию терапевта.

Сегодня председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко посетили избирательный участок №27 в Пскове, где в рамках проекта «Здоровье наших избирателей» организовали работу передвижного мобильного медицинского комплекса. Они проверили, как работает комплекс, а также сделали прививку от гриппа.

  • Игорь Сопов и Марина Гаращенко посетили избирательный участок в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Игорь Сопов и Марина Гаращенко посетили избирательный участок в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Игорь Сопов и Марина Гаращенко посетили избирательный участок в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Игорь Сопов и Марина Гаращенко посетили избирательный участок в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Игорь Сопов и Марина Гаращенко посетили избирательный участок в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Игорь Сопов и Марина Гаращенко посетили избирательный участок в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Игорь Сопов и Марина Гаращенко посетили избирательный участок в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Игорь Сопов и Марина Гаращенко посетили избирательный участок в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Игорь Сопов и Марина Гаращенко посетили избирательный участок в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Игорь Сопов и Марина Гаращенко посетили избирательный участок в Пскове
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

Отметим, что проект «Здоровье наших избирателей» реализуют в семи муниципальных образованиях Псковской области. Полный график работы и адреса избирательных участков, где организован первичный этап диспансеризации, смотрите в карточках.

  • Проверить своё здоровье смогут псковичи на избирательных участках
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • Проверить своё здоровье смогут псковичи на избирательных участках
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • Проверить своё здоровье смогут псковичи на избирательных участках
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • Проверить своё здоровье смогут псковичи на избирательных участках
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • Проверить своё здоровье смогут псковичи на избирательных участках
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • Проверить своё здоровье смогут псковичи на избирательных участках
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • Проверить своё здоровье смогут псковичи на избирательных участках
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • Проверить своё здоровье смогут псковичи на избирательных участках
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • Проверить своё здоровье смогут псковичи на избирательных участках
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области

Добавим, что в Псковской области стартовало трёхдневное голосование на муниципальных выборах. Всего на территории региона проходит 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Кроме того, на территории региона работают 20 экстерриториальных участков для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 сентября 2024

Игорь Сопов и Марина Гаращенко привились от гриппа в передвижном комплексе у избирательного участка
06 сентября 2024

Главный врач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков станет гостем программы «Анамнез»
06 сентября 2024

5,5% составила в Псковской области явка на муниципальные выборы к 12:00
06 сентября 2024

Проверить своё здоровье псковичи могут на избирательных участках
06 сентября 2024

Специалисты объясняют псковским первоклассникам, как правильно вести себя на дорогах
06 сентября 2024

101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны из Печорского района
06 сентября 2024

Михаил Шауркин проголосовал с помощью ДЭГ на выборах депутатов Дновского окружного Собрания
06 сентября 2024

Великолучане стали лучшими среди поисково-спасательных отрядов области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...