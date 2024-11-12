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Политика

Сергей Михеев и Елена Иванова станут гостями программы «Оглавление»

Экс-глава Бежаницкого района, почётный гражданин района Сергей Михеев и глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова станут гостями программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 12 ноября.

Изображение: ПАИ

Какие задачи стоят перед вновь образованным муниципальным округом? Что нового деятельность ТОС привнесла в жизнь муниципалитета? Какие ключевые моменты важно будет отразить в формируемом проекте бюджета? Какие точки роста есть у муниципалитета?

Об этом с экспертами поговорят ведущие программы София Гречиха и Александр Машкарин.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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