Елена Иванова избрана главой Бежаницкого муниципального округа
Елена Иванова по итогам тайного голосования избрана главой Бежаницкого муниципального округа. Об этом с сессии окружного Собрания, которая проходит во вторник, 5 ноября, сообщает корреспондент газеты «Сельская новь». Ранее главой муниципалитета являлся Сергей Михеев. Он избирался на этот пост на прямых выборах дважды: в 2014 и в 2019 году.
Ранее Елена Иванова занимала должность первого заместителя главы администрации Бежаницкого района.
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Фото: газета «Сельская новь»
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Фото: газета «Сельская новь»
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Фото: газета «Сельская новь»
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Фото: газета «Сельская новь»
Напомним, ранее депутаты районных Собраний избрали главой Дновского муниципального округа Михаила Шауркина, главой Плюсского муниципального округа – Наталью Иванову, главой Порховского муниципального округа – Юрия Семёнова, главой Усвятского муниципального округа – Дмитрия Петрова.
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