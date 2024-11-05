Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Елена Иванова избрана главой Бежаницкого муниципального округа

Елена Иванова по итогам тайного голосования избрана главой Бежаницкого муниципального округа. Об этом с сессии окружного Собрания, которая проходит во вторник, 5 ноября, сообщает корреспондент газеты «Сельская новь». Ранее главой муниципалитета являлся Сергей Михеев. Он избирался на этот пост на прямых выборах дважды: в 2014 и в 2019 году.

Ранее Елена Иванова занимала должность первого заместителя главы администрации Бежаницкого района.

  • Сессия Собрания депутатов Бежаницкого муниципального округа
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Сессия Собрания депутатов Бежаницкого муниципального округа
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Сессия Собрания депутатов Бежаницкого муниципального округа
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Сессия Собрания депутатов Бежаницкого муниципального округа
    Фото: газета «Сельская новь»

Напомним, ранее депутаты районных Собраний избрали главой Дновского муниципального округа Михаила Шауркина, главой Плюсского муниципального округа – Наталью Иванову, главой Порховского муниципального округа – Юрия Семёнова, главой Усвятского муниципального округа – Дмитрия Петрова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 ноября 2024

Елена Иванова избрана главой Бежаницкого муниципального округа
01 ноября 2024

Ирина Толмачева может стать депутатом Псковского областного Собрания
01 ноября 2024

Дмитрий Петров вступил в должность главы Усвятского муниципального округа
01 ноября 2024

Юрий Семёнов избран главой Порховского муниципального округа
01 ноября 2024

Михаил Ведерников обсудил с сенаторами Совета Федерации ключевые для региона проекты
31 октября 2024

Александр Котов: Областное Собрание будет оказывать всевозможную поддержку для реализации мусорной реформы
31 октября 2024

Ирина Иванова останется советником главы Пскова на общественных началах
31 октября 2024

Александр Котов: Для обеспечения экономически выгодного тарифа регоператора власть готова предусмотреть субсидии из бюджета

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...