Елена Иванова избрана главой Бежаницкого муниципального округа

11:10, 05 ноября 2024, ПАИ

Елена Иванова по итогам тайного голосования избрана главой Бежаницкого муниципального округа. Об этом с сессии окружного Собрания, которая проходит во вторник, 5 ноября, сообщает корреспондент газеты «Сельская новь». Ранее главой муниципалитета являлся Сергей Михеев. Он избирался на этот пост на прямых выборах дважды: в 2014 и в 2019 году.

Ранее Елена Иванова занимала должность первого заместителя главы администрации Бежаницкого района.



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»







Напомним, ранее депутаты районных Собраний избрали главой Дновского муниципального округа Михаила Шауркина, главой Плюсского муниципального округа – Наталью Иванову, главой Порховского муниципального округа – Юрия Семёнова, главой Усвятского муниципального округа – Дмитрия Петрова.