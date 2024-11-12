Псковских студентов научат искать вторую половинку

13:19, 12 ноября 2024, ПАИ

Мастер-класс «Выбор партнёра: как и кого мы выбираем» проведёт психологическая служба ПсковГУ для студентов, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Встреча состоится 28 ноября в корпусе на улице Некрасова, 24 (аудитория 8). Мероприятие начнётся в 17:30. Спикером выступит специалист психологической службы вуза Екатерина Макеева.

Количество мест ограничено. Предварительная регистрация обязательна, она доступна по ссылке.

Отметим, психологическая служба ПсковГУ создана в целях оказания квалифицированной психологической помощи обучающимся и сотрудникам университета.