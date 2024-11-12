Лучшего столяра выберут в Пскове 20 ноября

14:23, 12 ноября 2024, ПАИ

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший столяр – 2024» пройдёт в Псковском политехническом колледже (улица Олега Кошевого, 12) в среду, 20 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Конкурсантам предстоит проявить свои знания и умения в теоретической и практической частях конкурса. Тестовые задания состоят из 20 вопросов в сфере столярного мастерства, работе технологического оборудования, правил охраны труда, противопожарной безопасности. На выполнение теста отводится 20 минут.

В практической части в течение пяти часов участники должны будут собрать деревянное изделие «Мельница». Конкурсанты получат чертёж, необходимые инструменты и материалы.

Оценивать результат будет жюри, состоящее из представителей производственной сферы и преподавателей профильных учебных заведений.

По итогам конкурса победители получат денежное вознаграждение: за первое место – 50 тысяч рублей, за второе место – 30 тысяч рублей, за третье место – 20 тысяч рублей. Призёрам вручат благодарственные письма администрации Пскова, призы и подарки от организаторов.

Отметим, что в этом году в рамках конкурса «Лучший по профессии» состоятся также состязания среди визажистов, пекарей и штукатуров. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 14 ноября по электронной почте oppr@pskovadmin.ru. Консультацию можно получить в отделе предпринимательства и потребительского рынка по телефонам (8 8112) 29-10-71, 29-10-67.