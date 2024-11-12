13 млн рублей направили на ремонт дорог в Бежаницком округе с начала года

19:34, 12 ноября 2024, ПАИ

13 миллионов рублей направили на ремонт дорог в Бежаницком округе с начала 2024 года, рассказал экс-глава муниципалитета Сергей Михеев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 ноября.

«За последние годы в дорожной сфере нашего муниципалитета сделан очень серьёзный прорыв. Это не только заслуга команды, которая этот вопрос решает. Если вы заметили, есть серьёзное вложение финансовых средств в это направление. Сегодня нам радостно и за региональные дороги, и к тому же с каждым годом мы всё больше финансовых средств можем вкладывать в ремонт дорог местного значения», – отметил Сергей Михеев.

В округе с начала года смогли направить на ремонт дорог 13 миллионов рублей. Также за счёт сэкономленных средств удалось отремонтировать дороги не только в районном центре, но и в сельских населённых пунктах, уточнил он.

«Мы говорим, что районный центр – не вся территория муниципального округа. Люди в глубинке тоже должны видеть, что происходят изменения. Мы всегда ставили задачу, что если ремонтируем дорогу в районном центре, то обязательно ремонтируем дорогу и в каком-то поселении», – обратил внимание Сергей Михеев.

Причём некоторые дороги были отремонтированы в глубинках благодаря тому, что туда вернулись из городов местные жители, пояснил гость студии.