Ветеран труда из Опочки Александра Петрова отмечает 100-летие

17:26, 12 ноября 2024, ПАИ

Ветеран труда Александра Ивановна Петрова отмечает 100-летний юбилей, сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в своём Telegram-канале.

Александра Петрова почти 40 лет трудилась в почтовом отделении в Опочке, за что была отмечена медалью «Ветеран труда».

Александра Ивановна живёт одна, но по-прежнему полна энергии, несмотря на почтенный возраст. Она ухаживает за огородом и успешно справляется со всеми домашними делами, отметил Юрий Ильин.

Он пожелал юбилярше долголетия и крепкого здоровья.