Ветеран труда из Опочки Александра Петрова отмечает 100-летие
Ветеран труда Александра Ивановна Петрова отмечает 100-летний юбилей, сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в своём Telegram-канале.
Александра Петрова почти 40 лет трудилась в почтовом отделении в Опочке, за что была отмечена медалью «Ветеран труда».
Александра Ивановна живёт одна, но по-прежнему полна энергии, несмотря на почтенный возраст. Она ухаживает за огородом и успешно справляется со всеми домашними делами, отметил Юрий Ильин.
Он пожелал юбилярше долголетия и крепкого здоровья.
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