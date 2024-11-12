В России проводят конкурс лучших публикаций о газоснабжении и газификации

21:15, 12 ноября 2024, ПАИ

Компания «Газпром межрегионгаз» проводит Всероссийский конкурс «ПРО газ», в котором могут принять участие профессиональные журналисты и авторы. На конкурс принимают материалы и сюжеты о газоснабжении и газификации, опубликованные или вышедшие в эфир с 1 января 2024 года по 1 августа 2025 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Цель конкурса – поддержать лучший опыт информационного освещения тем газификации и догазификации регионов России и повысить информированность населения о программах развития газоснабжения и газификации субъектов РФ, реализуемых ПАО «Газпром».

Конкурсные работы оценит жюри под председательством генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.

Победителей определят в шести номинациях:

лучшая публикация в информационном агентстве;

лучшая публикация в интернет-издании;

лучшая публикация в печатном издании;

лучший сюжет на телевидении и видеохостингах;

лучший материал на радио;

лучшая публикация в социальных сетях и блогах.

Заявки на участие и конкурсные работы будут принимать до 31 августа 2025 года по электронной почте konkursgaz@yandex.ru. Победителей и призёров конкурса наградят осенью 2025 года на Петербургском международном газовом форуме.

Напомним, что Всероссийский конкурс «ПРО газ» компания «Газпром межрегионгаз» начала проводить в 2023 году. В конкурсе уже участвовали десятки журналистов из разных регионов России. По результатам первого конкурса дипломы и призы получили журналисты из Уфы, Омска, Великого Новгорода и блогер из Ростова-на-Дону.

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

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