О результатах проведения совместных приёмов граждан рассказали Алексей Наумец и Наталья Мельникова

00:14, 13 ноября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с представителями в Совете Федерации Алексеем Наумцом и Натальей Мельниковой, чтобы обсудить наиболее важные для региона направления совместной работы. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

В частности, участники встречи обсудили итоги проведённых встреч с жителями Псковской области. Алексей Наумец и Наталья Мельникова проводили совместные приёмы 11 и 12 ноября. На личную встречу с представителями в Совете Федерации записались 24 человека.

«Срок моего сенаторства только начинается. Тем не менее я стараюсь активно войти в те форматы работы, которые сегодня для нас предусмотрены Советом Федерации. С комитетом по социальной политике мы действительно плотно работаем над законотворчеством. Сегодня есть законы, которые требуют общего внимания и обсуждения. Возможно, и внесения определённых корректур. Действительно мы с Алексеем Васильевичем проводили и вчера, и сегодня приемы. Совместные приемы дают наибольший КПД, потому что с точки зрения и обороны, и социальной помощи, когда мы объективно вместе совместно включаемся в работу – в ту помощь людям, которым это необходимо. И настолько оперативно и быстро это все решается. Вижу результат той работы, которая проходит на территории области», – отметила Наталья Мельникова.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко сенаторам от Псковской области Алексею Наумцу и Наталье Мельниковой поручила разработать и представить предложения о целевых направлениях использования социальных выплат для защиты интересов несовершеннолетних детей погибших участников спецоперации.