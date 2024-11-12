Алексей Наумец и Наталья Мельникова встретились с подопечными фонда «Защитники Отечества»

19:55, 12 ноября 2024, ПАИ

На площадке филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области состоялась встреча подопечных фонда с сенаторами Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексеем Наумцом и Натальей Мельниковой сегодня, 12 ноября. На встречу по личному указанию губернатора Псковской области Михаила Ведерникова также были приглашены прокурор Псковской области Андрей Мошков и руководитель контрольно-следственного отдела СУ СК России по Псковской области Роман Дибров. Об этом ПАИ сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества».

Вопросы, вынесенные на решение сенаторов и правозащитников, касаются восстановления справедливости и защиты прав несовершеннолетних детей погибших участников спецоперации.

Дочь и мама погибших бойцов из Дедовичского и Себежского районов Псковской области попросили помощи в защите от нецелевого использования социальных выплат, предусмотренных за гибель участников СВО. К сожалению, положенные детям погибших участников СВО денежные средства в силу различных семейных коллизий были «освоены» официальными опекунами и не дошли по назначению до детей. Руководитель филиала фонда Надежда Васильева отметила, что подобные инциденты зафиксированы в 18 регионах России.

Прокурор Псковской области Андрей Мошков взял под личный контроль представленные дела и обещал провести комплексную проверку действий сотрудников районной прокуратуры, при необходимости отменив их решение.

Руководитель контрольно-следственного отдела СУ СК России по Псковской области Роман Дибров внимательно выслушал обращения подопечных филиала фонда и сразу же после окончания встречи пригласил дочь погибшего участника СВО вместе с социальным координатором по Себежскому району Дарьей Козьяковой проехать в следственное управление, где провёл тщательный опрос и взял показания у потерпевшей стороны. Итогом встречи стала отмена ранее выданного постановления Следственного комитета об отказе в возбуждении уголовного дела и направление дела на пересмотр.

Сенатор Российской Федерации Алексей Наумец сообщил, что данные случаи находятся под особым контролем и будут доведены до победного конца. Кроме того, заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко сенаторам от Псковской области Алексею Наумцу и Наталье Мельниковой поручила разработать и представить предложения о целевых направлениях использования социальных выплат для защиты интересов несовершеннолетних детей погибших участников спецоперации.