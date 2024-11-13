Замглавы администрации Пскова Виталий Сухинский станет гостем программы «Среда обитания»

11:24, 13 ноября 2024, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 13 ноября, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет заместитель главы администрации Пскова Виталий Сухинский.

Какие крупные объекты были капитально отремонтированы в этом году? Каковы перспективы завершения капремонта в школе № 2? На каком этапе находится строительство новых школ на улицах Киселёва и Юности? Как сейчас выглядит очередь на жильё в Пскове? Как сейчас реализуется программа по расселению аварийного жилья и обеспечению жильём детей-сирот?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 67-28-83.