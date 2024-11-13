Подросток погиб в результате отравления пропаном в Островском районе

12:30, 13 ноября 2024, ПАИ

17-летний подросток погиб после отравления пропаном в Островском районе. Об этом ПАИ стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

По предварительным данным, компания подростков приобрела газовый баллончик, чтобы использовать его для вдыхания паров пропана. Однако в результате этого один из подростков погиб.

Подробности произошедшего не уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.