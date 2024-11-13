Соглашение о сотрудничестве подписали псковские юнармейцы и представители комитета по молодёжной политике
Представители комитета по молодёжной политике Псковской области и регионального отделения «Юнармии» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили ПАИ в профильном комитете.
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Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
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Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
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Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
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Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
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Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
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Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
В ходе встречи врио председателя областного комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев, начальник регионального штаба «Юнармии» Михаил Рыбчинский и юнармейцы обсудили совместные планы на будущее. Встреча проходила в центре подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы в Пскове.
Дмитрий Яковлев рассказал о возможностях регионального Дома молодёжи и пригласил юнармейцев использовать общественные пространства для проведения мероприятий. Он отметил, что эти пространства подходят для проведения концертов, встреч, просмотров фильмов, репетиций и других мероприятий.
Михаил Рыбчинский подчеркнул, что в «Юнармии» воспитывается много талантливых ребят, которые могли бы создать мобилизационную группу и выступать с концертами не только в воинских частях, но и в районах области в преддверии 80-летия Победы.
Завершилась официальная часть встречи экскурсией по Дому молодёжи и чаепитием, на котором участники обсудили важность сохранения истории России.
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