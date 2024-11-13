Соглашение о сотрудничестве подписали псковские юнармейцы и представители комитета по молодёжной политике

14:57, 13 ноября 2024, ПАИ

Представители комитета по молодёжной политике Псковской области и регионального отделения «Юнармии» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили ПАИ в профильном комитете.



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области











В ходе встречи врио председателя областного комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев, начальник регионального штаба «Юнармии» Михаил Рыбчинский и юнармейцы обсудили совместные планы на будущее. Встреча проходила в центре подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы в Пскове.

Дмитрий Яковлев рассказал о возможностях регионального Дома молодёжи и пригласил юнармейцев использовать общественные пространства для проведения мероприятий. Он отметил, что эти пространства подходят для проведения концертов, встреч, просмотров фильмов, репетиций и других мероприятий.

Михаил Рыбчинский подчеркнул, что в «Юнармии» воспитывается много талантливых ребят, которые могли бы создать мобилизационную группу и выступать с концертами не только в воинских частях, но и в районах области в преддверии 80-летия Победы.

Завершилась официальная часть встречи экскурсией по Дому молодёжи и чаепитием, на котором участники обсудили важность сохранения истории России.