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Общество

Лаборатория когнитивного развития создана в рамках частно-государственного партнёрства – ректор ПсковГУ

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина, демонстрируя участникам форума «Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки» только что созданную лабораторию, отметила, что в институте образования и социальных наук ПсковГУ созданы условия как для работы с различными категориями населения, так и практико-ориентированная образовательная среда. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Мы начинали с работы с целевыми группами: от того, как выбрать профессию до того, что делать с непослушным ребёнком. Это проводилось как в онлайн, так и в очном режиме, – рассказала ректор. – После этого пошёл сильный запрос на индивидуальные консультации. А также запрос среди профессорско-педагогического состава и студентов на развитие исследовательской академической деятельности».

Также она уточнила, что её коллеги написали грант и подчеркнула, что научно-образовательная лаборатория когнитивного развития в образовании создана в рамках частно-государственного партнёрства.

Кроме того, Наталья Ильина отметила, что лаборатория создана для исследовательской деятельности и для оказания индивидуальных услуг, но самое главное – для написания магистерских и аспирантских программ и обучения студентов.

Напомним, лаборатория создана на базе кафедры «Психологии и сопровождения развития ребёнка» ПсковГУ. Её открытие состоялось сегодня, 13 ноября.

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