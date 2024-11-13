Новая лаборатория открылась в ПсковГУ

17:02, 13 ноября 2024, ПАИ

Научно-образовательная лаборатория когнитивного развития в образовании заработала в Псковском государственном университете, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ









Её открытие прошло в рамках Российско-белорусского форума «Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки», который сейчас проходит на базе университета.

Участники форума познакомились с возможностями научно-исследовательского комплекса, включающий кабинет когнитивного развития и сенсорно-динамический зал.

«В течение трёх лет мы реализовываем крупный проект – служба семейного консультирования «Содействие», – рассказала о предыстории проекта доцент кафедры «Психологии и сопровождения развития ребёнка» ПсковГУ Екатерина Ковалевская. – Мы работали с родительским сообществом, консультировали их, но потом поняли, что этого мало, необходимо развитие научной деятельности среди студентов».

Добавим, что работа новой научно-образовательной лаборатории когнитивного развития в образовании будет вестись в направлениях популяризации науки, образования и развития детей.

Создана лаборатория в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».