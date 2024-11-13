Минобрнауки России: На российско-белорусском форуме обменяются практиками развития инклюзивного образования в вузах Союзного государства

19:40, 13 ноября 2024, ПАИ

С 13 по 15 ноября в ПсковГУ проходит Российско-Белорусский форум «Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки». Более 200 участников обменяются успешными практиками организации доступного пространства в университетах двух стран, сообщается на сайте Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.

В числе участников форума представители Министерства науки и высшего образования России и Министерства образования Белоруссии, Постоянного комитета Союзного государства, научных организаций и промышленных предприятий, а также сотрудники и студенты российских и белорусских вузов.

Замглавы Минобрнауки России Ольга Петрова отметила важность создания условий для комфортного и эффективного обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

«Площадка форума позволит объединить опыт, который накоплен у наших вузов и у белорусских коллег, обменяться лучшими практиками. В России создана сеть ресурсно-учебных методических центров, которые координируют задачу интеграции деятельности всех университетов. Мы понимаем, что перед вузами стоит задача создать доступную среду, разработать образовательные программы, внедрить индивидуальный подход, который поможет студентам с ОВЗ и инвалидностью, а также дать возможности для их самореализации в рамках выполнения национальных целей, которые поставил президент Владимир Путин», – подчеркнула Ольга Петрова.

На базе российских вузов в рамках госпрограммы «Доступная среда» создана сеть из 25 ресурсных учебно-методических центров обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ (РУМЦ). Она объединяет 660 университетов-партнёров, включая один зарубежный – Российско-Таджикский (Славянский) университет.

Помимо обсуждения вопросов развития инклюзивного образования, на полях форума было подписано соглашение о вступлении Мозырского государственного педагогического университета имени И. П. Шамякина в Российско-Белорусский университетский консорциум «Вместе». Консорциум создан на базе ПсковГУ в марте 2023 года. Таким образом, количество участников объединения выросло до 14 вузов со стороны Республики Беларусь и двух в России (ПсковГУ и Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина).