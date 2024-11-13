Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Минобрнауки России: На российско-белорусском форуме обменяются практиками развития инклюзивного образования в вузах Союзного государства

С 13 по 15 ноября в ПсковГУ проходит Российско-Белорусский форум «Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки». Более 200 участников обменяются успешными практиками организации доступного пространства в университетах двух стран, сообщается на сайте Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.

В числе участников форума представители Министерства науки и высшего образования России и Министерства образования Белоруссии, Постоянного комитета Союзного государства, научных организаций и промышленных предприятий, а также сотрудники и студенты российских и белорусских вузов.

Замглавы Минобрнауки России Ольга Петрова отметила важность создания условий для комфортного и эффективного обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

«Площадка форума позволит объединить опыт, который накоплен у наших вузов и у белорусских коллег, обменяться лучшими практиками. В России создана сеть ресурсно-учебных методических центров, которые координируют задачу интеграции деятельности всех университетов. Мы понимаем, что перед вузами стоит задача создать доступную среду, разработать образовательные программы, внедрить индивидуальный подход, который поможет студентам с ОВЗ и инвалидностью, а также дать возможности для их самореализации в рамках выполнения национальных целей, которые поставил президент Владимир Путин», – подчеркнула Ольга Петрова.

На базе российских вузов в рамках госпрограммы «Доступная среда» создана сеть из 25 ресурсных учебно-методических центров обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ (РУМЦ). Она объединяет 660 университетов-партнёров, включая один зарубежный – Российско-Таджикский (Славянский) университет.

Помимо обсуждения вопросов развития инклюзивного образования, на полях форума было подписано соглашение о вступлении Мозырского государственного педагогического университета имени И. П. Шамякина в Российско-Белорусский университетский консорциум «Вместе». Консорциум создан на базе ПсковГУ в марте 2023 года. Таким образом, количество участников объединения выросло до 14 вузов со стороны Республики Беларусь и двух в России (ПсковГУ и Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 ноября 2024

Вопрос сохранения виноградной улитки обсудят псковские фермеры на международном форуме
13 ноября 2024

Ремонт школ, аварийные дома и открытие здания бывшего «Октября»: Виталий Сухинский стал гостем «Серебряного дождя». Главное
13 ноября 2024

Наталья Мельникова и Александр Клейменов посетили Бежаницкий округ
13 ноября 2024

В Псковском районе ТОС Серёдкинской волости реализовали два проекта благодаря поддержке районного конкурса
13 ноября 2024

Фотовыставка «Семейное бытиё» откроется в выставочном пространстве Дома офицеров в Пскове
13 ноября 2024

T2 запускает новогодний тариф «Хватит!» с безлимитным интернетом в выходные и заморозкой цены навечно
13 ноября 2024

Сенатор Алексей Наумец встретился с семьями бойцов СВО в Дедовичах
13 ноября 2024

Реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове должны завершить к 1 декабря

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...