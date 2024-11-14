70% россиян не работают по профессии, о которой мечтали в детстве

08:22, 14 ноября 2024, ПАИ

70% россиян не работают по профессии, о которой мечтали в детстве, пишет РИА Новости со ссылкой на специалистов HR-холдинга Ventra.

Более 60% опрошенных хотя бы раз разочаровывались в своей профессии, а каждый десятый хотел бы сменить сферу деятельности.

При этом почти половина опрошенных ощущают полную стабильность в своей работе, а треть респондентов раньше чувствовали себя стабильнее. Кроме того, каждый пятый считает своё положение ненадёжным.