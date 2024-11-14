Псковский район получил паспорт готовности к отопительному сезону
Паспорт готовности к отопительному сезону получил Псковский район, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
«Ресурсоснабжающие организации и коммунальная инфраструктура муниципалитета подготовлены, соответствующее заключение выдано Ростехнадзором по Псковской области. Желаем коммунальщикам безаварийной работы!» – отметили в районной администрации.
Ранее сообщалось, что паспорта готовности получили 30 из 37 теплоснабжающих организаций Псковской области.
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