Паспорта готовности получили 30 из 37 теплоснабжающих организаций Псковской области

23:33, 07 ноября 2024, ПАИ

Паспорта готовности получили 30 из 37 теплоснабжающих организаций Псковской области, доложил губернатор Псковской области в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности, которое провёл заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Олег Логунов.

«На сегодняшний день готовность объектов ЖКХ составляет сто процентов, – отметил губернатор. – Паспорта готовности получили 30 и 37 теплоснабжающих организаций. Шесть устранили замечания в Ростехнадзоре и сейчас передают документы. До 15 ноября рассчитываем, что паспорта готовности они все получат».

По его словам, некоторые риски существуют в Печорском муниципальном округе, где продолжается ремонт котла в деревне Ротово. По результатам проверки Ростехнадзора выявлены замечания, которые требуют проведения дополнительных работ.

«Из муниципальных образований паспорта готовности получили 13 из 26, 12 в процессе сдачи документов. До 15 ноября рассчитываем, что паспорта будут получены. В Печорском округе делаем всё возможное, чтобы к этой дате паспорт получить. Проблемных вопросов нет, отопление работает во всей области», – сказал губернатор.