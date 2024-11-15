Михаил Ведерников находится в рабочей поездке в Себежском районе и Пыталовском округе
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня находится с рабочими выездами в Себежском районе и Пыталовском муниципальном округе. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
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Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
На контроле у губернатора строительство и реконструкция объектов здравоохранения и образования.
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Михаил Ведерников находится в рабочей поездке в Себежском районе и Пыталовском округе