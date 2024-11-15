Псковичей приглашают на новую программу БиблиоТеатра «Прямая Речь»

22:20, 15 ноября 2024, ПАИ

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова приглашает на новую программу БиблиоТеатра «Прямая Речь» под названием «Михаил Нестеров. Исцеление живописью». Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.

Встреча пройдет с участием актёров Академического театра драмы имени А.С. Пушкина – Александра Овчаренко и заслуженного артиста России Виктора Яковлева.

Вход свободный. Мероприятие состоится 18 ноября. Начало в 15:00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

Отметим, в октябре 2024 года БиблиоТеатр отметил 12 лет со дня основания.