Псковичей приглашают на новую программу БиблиоТеатра «Прямая Речь»
Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова приглашает на новую программу БиблиоТеатра «Прямая Речь» под названием «Михаил Нестеров. Исцеление живописью». Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.
Встреча пройдет с участием актёров Академического театра драмы имени А.С. Пушкина – Александра Овчаренко и заслуженного артиста России Виктора Яковлева.
Вход свободный. Мероприятие состоится 18 ноября. Начало в 15:00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова.
Отметим, в октябре 2024 года БиблиоТеатр отметил 12 лет со дня основания.
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